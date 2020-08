Mario Sconcerti, al Corriere della Sera, parla di Inter favorita sulla Juventus: "È un ottimo acquisto anche quello dell’Inter, Hakimi, un esterno di attacco di 21 anni con tecnica e velocità fuori dal comune. In questo momento l’Inter è più completa della Juve e più pronta. Adesso partirebbe favorita. Ma anche qui resta tempo. Sono comunque pochi in generale i soldi a disposizione. Sono crollate le valutazioni medie. È questo che tiene fermo il mercato, l’impossibilità di vendere i giocatori al prezzo che servirebbe. L’esempio classico è Chiesa: 70 milioni non li ha nessuno ma non puoi venderlo alla metà. Così la trattativa invecchia. C’è poi un qualcosa di non detto che spaventa: la possibilità che si torni al lockdown. Questo fermerebbe tutti gli investimenti appena fatti. Avresti speso senza avere possibilità di produrre. Sarebbe un crollo. Capiremo molto di più da qui ai primi di ottobre quando il mercato chiuderà. L’andamento del virus e quanto il bisogno di rinnovarsi spingerà le società a forzare i prezzi. Essendo i problemi di soldi comuni a quasi tutta Europa, mi aspetto alla fine balzi clamorosi di idee. Credo si stia correndo verso un campionato sconosciuto che potrebbe significare davvero l’anno uno dopo il ciclo dei nove scudetti".