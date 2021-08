Mario, a Calciomercato.com, ha parlato della Juventus e dell'addio di Ronaldo."Sarri due anni fa disse che la Juve era una squadra «inallenabile» e credo che questo valga anche oggi. Scusa, ma l'ha detto anche Chiellini: non è squadra. Problemi? Ce ne sono tanti, e non è vero - per esempio - che manca un regista. Contro l’Empoli Allegri ha giocato con due registi, Bentancur e Danilo; così gioca anche l’Inghilterra, per dire. Voglio dire che non c'è un problema tecnico, ma un disagio complessivo. In che senso? E’ il disagio che si avvertiva nella Juve di Pirlo, lo stesso che oggi attanaglia la Juve di Allegri. Non c’è famiglia, e quando non c’è famiglia allora non c’è squadra"."Guarda, l'avvio ruvido di Cristiano Ronaldo, al limite della buona educazione, non toglie nulla al suo straordinario rendimento. Parliamo di un attaccante che ha segnato 101 gol in 134 partite. Sai qual è l'errore dei giocatori della Juve? Pensare che la responsabilità che si prendeva Cristiano ora si possa dividere tra di loro. Ma se tutti sono responsabili allora nessuno è davvero responsabile. Juve quarta nonostante tutto? Appunto, togli Ronaldo a questa squadra e avrai una Juve più debole, mi sembra logico".