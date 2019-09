Mario Sconcerti ha parlato a Calciomercato.com: "Emre Can è quello che si è espresso più chiaramente sull'esclusione in Champions. Doveva essere Khedira l'escluso, ma nessuno era pronto a pagare i 6 milioni di ingaggi, così Sarri lo ha rilanciato: questo è il risultato di una campagna di mercato estiva difficile, che non ha saputo vendere. La chiusura rapida della Premier ha messo in imbarazzo la Juve. E con Chiellini pronto a rientrare in lista Champions nel 2020, chi starà fuori? Juve, come si è arrivati a questi errori?".