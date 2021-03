2









Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, ha parlato della possibilità che la Juve non vada in Champions League e del Var nelle qualificazioni mondiali.



SULLA JUVE - Sono curioso di vedere se ci sarà o no la reazione della Juventus e a cosa porterà. E’ certo che una Juve fuori dalla Champions sarebbe una vera novità, una cosa grande per tutti".



VAR - Sì, è molto grave, è un finanziamento che dovrebbe fare l’UEFA. Ci sono alcune federazioni che non possono permetterselo. La verità è che ci siamo accorti che senza il Var abbiamo la sensazione di un calcio vecchio, o meglio, che manchi la regolarità. Questa è una grande vittoria del Var".