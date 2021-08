"La mia griglia alla fine è questa. In prima fila Juventus, Inter e Milan. In seconda Atalanta e Napoli, in terza Roma e Lazio. Juve davanti? Sì, per ora è la mia favorita al titolo anche se sembra paradossale, visto che parliamo di una squadra che l'anno scorso è arrivata quarta e non ha finora comprato nessun big".

Questo il pensiero sui bianconeri espresso da Mario Sconcerti su Calciomercato.com. Il giornalista successivamente elogia l'acquisto di Tammy Abraham, giovane attaccante dalla Premier League, da parte della Roma.