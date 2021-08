In un'intervista rilasciata a Calciomercato.com,ha parlato così della lotta Scudetto:"Voglio precisare alcune cose. La prima: mancano ancora due settimane alla fine del mercato, quindi tante cose possono cambiare, equilibri e gerarchie. La seconda: si può cambiare idea, cioè, le cose mutano in continuazione, una stessa partita cambia quattro-cinque volte, quindi si può anche cambiare idea e valutazione.. In seconda Atalanta e Napoli, in terza Roma e Lazio. Juve davanti? Sì,".