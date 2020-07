Mario Sconcerti commenta ai microfoni di Calciomercato.com il nono scudetto consecutivo vinto dalla Juve: "L’ha vinto Cristiano Ronaldo, non c’è dubbio. Ha avuto una squadra che ha giocato per lui e ha segnato il 42% dei gol della squadra. Decisivo come sempre, anche stavolta".



SU SARRI - "Siamo caduti nell'errore di pensare che fosse la Juve di Sarri, invece Sarri l'ha fatta diventare la Juve di Cristiano Ronaldo. E in questo è stato bravo. Hanno vinto i solisti, ma è stato il campionato di nessuno. Perché la Juve non ha mai avuto una vera antagonista. Non lo è stata la Lazio, non lo è stata l’Inter. L’abisso dalle prime quattro alla quinta e alle altre è la conferma di una spaccatura ormai netta. Basti dire che al momento - a due giornate dal termine - tra la prima, la Juventus, e la quinta, la Roma, ci sono 19 punti".