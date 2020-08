1









Mario Sconcerti dà i voti. Sul Corriere della Sera, il noto giornalista ha valutato l'Inter migliore della Juve nel corso della stagione, finendo nella bufera sul web. Ecco uno stralcio:



"Juventus 6+

Stagione non bellissima, resta da capire il finale. Da capire anche le responsabilità della società sul mercato e quelle di Sarri sul campo, chi è stato più vittima e chi protagonista della confusione. Ha vinto uno scudetto con 7 punti in meno, ha perso 7 volte, cosa mai accaduta da quando ci sono i gironi a 20 squadre e i 3 punti. È una squadra bloccata sui suoi solisti che cerca ogni tanto di essere un’altra. Non è riuscita a essere bene nessuna delle due. Ha vinto lo scudetto, straordinariamente il nono, ma per qualità personali, non per ordine o idee.



Inter 7–

Ha perso meno di tutti, 4 partite, ha fatto 13 punti più di un anno fa, tantissimi a questi livelli. È arrivata a un solo punto dalla Juve, l’anno scorso erano stati 21. È diventata più squadra ma quando serviva meno e il calcio era già rallentato dai ritmi della malattia. Resta un’idea di confusione tattica ben stretta tra le mani di Conte".



Tutti i voti:



Atalanta 8

Lazio 7,5

Roma 7

Milan 7,5

Napoli 6,5

Parma 6,5

Sassuolo 7

Verona 7,5

Fiorentina 6

Bologna 6,5

Torino 6

Cagliari 4,5

Sampdoria 5

Genoa 4.5

Lecce 6

Udinese 5.