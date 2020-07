In un'intervista rilasciata a Calciomercato.com Mario Sconcerti ha detto la sua sulla Juventus: "La Juventus ha già vinto lo scudetto, ma il giudizio su questa stagione per ora è insufficiente. Sarri sta vincendo lo scudetto, ma prima di lui l'hanno fatto pure Conte e Allegri. Lui non è stato preso per questo. Credo che la verità su quest'anno sia un'altra: la Juve ha costruito una squadra sbagliata".



Questo invece il commento di Sconcerti sulla questione regolamento: "La cosa tremenda di questa situazione è che l’arbitro non ha torto. L’arbitro si limita ad applicare le regole che la categoria gli ha messo in mano annullando di fatto se stessa. Regole che non sono calcio, non c’entrano niente col calcio".