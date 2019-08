Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com, commentando la situazione della Juventus: "Sarri, una decina di giorni fa, disse che la Juve aveva almeno 5 giocatori da vendere. Ma non è successo niente. La Juve è troppa, è questa la novità che tutti dicono sottovoce perché equivale a un problema che nessuno è in grado di gestire. Un giro di centinaio di milioni l'anno: sei una grande squadra se vendi i tuoi giocatori agli altri del tuo livello, altrimenti quei giocatori restano in casa e aumentano il tuo debito. La Juve non si è mai trovata in questa situazione, quasi di imbarazzo: il tempo stringe, i bianconeri rischiano un tracollo".