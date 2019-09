Mario Sconcerti sul Corriere della Sera analizza gli anticipi della terza giornata: "Non è ancora una buona Inter, Lukaku si è visto poco, l’Udinese ha perso punteggio e gioco quando è rimasta in 10. L’Inter ha avuto un calendario ottimo, una differenza è questa, migliorerà senz’altro, ma deve trovare seriamente Lukaku e un carattere che continua a non avere, una spensieratezza di gioco, un automatismo che è ancora solo nel progetto. La vera notizia è la confusione confermata della Juve che a Firenze paga punti duri. Non ha avuto mai una traccia di gioco. Questa non è la Juve di nessuno, solo una squadra inespressa. Non c’è fatica, c’è soprattutto noia".