Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, fa il punto sulla Juventus: "Come me l'aspetto? Sempre con Ronaldo e Higuain. Senza dimenticare che Douglas Costa in questo momento è il miglior giocatore in Italia, il più determinante. Sarri? Sono curioso di vedere se Sarri cambierà qualcuno o meno. Il problema è sempre quello: ha ventidue-ventritre grandi giocatori, ma sta giocando con la vecchia Juventus. Ecco, credo che dal prossimo week end comincio il campionato di Sarri. Contro il Napoli ho visto per un’ora una grande Juve, poi mi è parsa confusa, come se non avesse assimilato tutta la lezione di Sarri, anche se questo è prevedibile. Con la Fiorentina? Da tifoso viola per la Fiorentina di adesso avrei preferito il Lecce o il Brescia. Da tifoso ho poche speranze in merito alla sfida, c’è troppa disparità, anche se comincio ad avere più fiducia nella Fiorentina. Noi - dico noi fiorentini - abbiamo bisogno dell’affermazione di Castrovilli: mi piace molto, ha qualcosa di diverso e ha un cambio di passo che serve".