Queste le parole di Mario Sconcerti su Juventus-Atalanta di ieri, sulle colonne del Corriere della Sera: "Pareggia anche la Juve, confusa dalla corsa intelligente dell’Atalanta e in mano a un Ronaldo che stavolta non entra in partita. Segna un gran gol Chiesa che continua però a spingere lontano dal suo ruolo Ronaldo, come intristito da questo suo uso laterale. La Juve ha qualità nel gioco veloce che nessun altro ha, ma non va oltre i 20 minuti di insistenza. Non è chiaro, non a me almeno, se sia in generale più grande la bravura per quei 20 minuti o lo spreco per il resto".