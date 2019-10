Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, ha fatto il punto sulla situazione in casa Juventus: "Il Bologna mi sembra molto fastidioso in casa, molto meno fuori. Quella della Juve, nel suo stadio, mi sembra una partita segnata. A Reggio Emilia l’Inter può rischiare di più, anche se il Sassuolo non è partito benissimo in questa stagione, ma la qualità c’è. Sui nerazzurri? Inseguire da vicino qualcuno è la condizione migliore per Conte, perché ciò gli permette di trasmettere il proprio piccolo fanatismo al gruppo. Vedremo una squadra ancora più agguerrita". Poi una battuta sul Napoli: "Non mi piace questo Napoli. Mi spiego: l’ho sempre giudicato una gran bella squadra, ma quasi subito - dopo la partita col Liverpool - non mi è piaciuto. A Firenze, poi con Cagliari e Brescia ha fatto molti errori, è sfumato".