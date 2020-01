Mario Sconcerti commenta il possibile scambio tra Juve e Barcellona Rakitic-Bernardeschi. A Calciomercato.com ha detto: "L'ipotesi farebbe bene all'ex Fiorentina: la Serie A, infatti, gli chiede sacrifici che non gli si addicono. L'esterno della nazionale non sembra aver voglia di soffrire, mentre in Spagna potrebbe mettere in luce la sua qualità. ​Rakitic, infatti, ha già giocato 600 partite in carriera, starebbe bene al posto Khedira, ma non può essere pagato con Bernardeschi: troppo grande, infatti, la differenza di età".