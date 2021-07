Mario, a Calciomercato.com, ha analizzato la vittoria degli Europei."Bearzot lo chiamavano il Vecio, eppure nell’82 aveva 54 anni, aveva la stessa età di Mancini. Ma in quell’epoca eri vecchio. Bearzot aveva una squadra di juventini e di interisti, non aveva bisogno di fare gruppo, certo, lo sapeva fare benissimo, ma non ne aveva bisogno. Oggi Mancini non ha un gruppo o una squadra di riferimento, ma ha messo insieme 25-26 superstiti, gli ultimi che c’erano. Quando noi diciamo è stato un grande selezionatore, sbagliamo, perché quelli erano i giocatori e quelli ha scelto, per forza. E’ un gruppo nato spontaneamente, perché non c’erano nemici. Mi spiego: Acerbi non può essere concorrente di Chiellini, perché se sta bene gioca Chiellini, lo sanno tutti. Mancini è stato favorito da un senso della fine del nostro calcio. Il non avere numero e più risultati"."Io credo che i Palloni d'Oro di questa squadra sono stati Bonucci e Chiellini, sono stati loro l'anima, la spina dorsale di questa Nazionale. Oltre a Donnarumma, che è stato certamente decisivo ai rigori, anche se durante le partite non è stato quasi mai impegnato. Poi, se si vuole darlo a Jorginho, bene, ma i Palloni d'Oro dell'Italia sono stati altri".