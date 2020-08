Il giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua sui momenti di Inter e Juventus dalle colonne del Corriere della Sera: "L’Inter ha fatto molto cammino nell’anno di Conte. È stata l’unica squadra vera dentro al campionato della Juve, la Lazio è scomparsa quando il gioco cominciava. L’Inter ha fatto 13 punti in più, è arrivata seconda a un punto e in una finale europea. Questo la completa? Non ancora, però sono successe molte cose. C’è stata continuità di risultati e lavoro. In questo momento l’Inter è la squadra più forte d’Italia. La Juve ha perso Pjanic e Matuidi, deve assimilare Kulusevski, è molto più un laboratorio che una squadra dominante.".