Uno stralcio dell'editoriale di Mariosul Corriere della Sera:"La Juve ha vinto bene giocando la partita che sa fare meglio. Squadra raccolta e partenze improvvise, ma giocando stavolta di gruppo, con volontà comune. Ha avuto la fortuna di segnare al primo tiro in porta, era il minuto 51, poi ha meritato tutto e di più. L’Inter è scomparsa nel secondo tempo dopo che aveva promesso e sbagliato molto nella prima parte. A cambiare il cammino è stato soprattutto Kostic, imprendibile per Dumfries e Skriniar. […] L’altro ad essere cambiato è Rabiot, diventato il giocatore totale che è stato per tanto tempo aspettato inutilmente. Ci ha messo molto, ma è arrivato. Con la loro spinta la Juve torna dentro il campionato, per fare cosa non lo so, ma comincia a vedere l’alba di una squadra. […] C’è stata come un’implosione, la Juve ha finito per essere più squadra, cioè quello che in stagione non era mai sembrata".