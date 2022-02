Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di FC InterNews, dove ha parlato della super sfida di oggi tra Napoli ed Inter, esprimendo anche il suo parere su chi siano le squadre più forti del campionato.



'Non bisogna capire per forza quali siano le differenze tra Inter e Napoli perche sono due squadre emancipate e a mio avviso perfette. Hanno un tipo di gioco diverso ma utile per le loro strategie. Con il Milan sono le migliori tre squadre della stagione ma Inter e Napoli disperdono meno, sembrano più corrette per una strada lunga. I nerazzurri sono avanti con il lavoro ma il Napoli li ha quasi raggiunti'.