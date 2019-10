Mario Sconcerti analizza la vittoria della Juve sull'Inter con il suo editoriale su Il Corriere della Sera: "La differenza tra Inter e Juventus è stato il centravanti: Lautaro ha pareggiato Dybala, ma Lukaku è scomparso davanti a Higuain. Lukaku è forse il primo problema reale dell’Inter. È dentro la partita, ma non sa mai che fare, non pesa nonostante tutto quello che porta in campo. È stata una partita molto bella, una delle più intense degli ultimi anni, fra due squadre diverse, una che costruisce e l’altra che va avanti con tutto quello che può. Avrebbe potuto esserci qualunque risultato, è corretto che abbia vinto la Juve per quell’effetto freddo del centravanti diverso. La Juve torna in testa, l’Inter conferma le impressioni di settembre, sarà il suo avversario".