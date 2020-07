Mario Sconcerti non le ha mandate a dire. A TMW Radio ha attaccato Conte: "Certamente l'Inter è cresciuta, ma non ancora per essere così competitiva. Questa Juve che ha appena vinto il campionato era molto confusa e confusionaria, perché se subisci quaranta gol sei una squadra sbagliata, eppure tutti gli altri ne hanno subiti di più. Il vero avversario della Juve, quest'anno, è stata la Juve stessa: non so se potrà diventarlo l'Inter, ma mi sembra abbia poche idee. E un limite, quello di volere solo i giocatori che ha avuto, non fidandosi dei nuovi. L'infortunio di Sensi e il mancato inserimento di Eriksen gli hanno fatto perdere un anno. Partivamo con Brozovic grande regista, e diventato quasi un trequartista... Adesso è ingiudicabile".



RONALDO E SARRI - "Credo che finché ci sarà Ronaldo non si potrà fare il gioco di Sarri: nei suoi pensieri tiene occupato se stesso e altri quattro-cinque, ma la sintesi, per essere il primo anno, è stata corretta. L'annata è stata non giudicabile, i numeri raccontano il calcio: si sa che spesso si devono perdere meno di cinque partite per vincere gli Scudetti, e la Juventus lì c'è arrivata. Quest'anno i numeri non li ha nessuno, e se non li ha la Juve tantomeno quelle che le stanno dietro. Ci sono due casi: o è un'anomalia dovuta al lockdown, o siamo diventati diversi, peggiorando. Champions ed Europa League ci daranno indicazioni in questo senso".