Mario Sconcerti a calciomercato.com dichiara: "A proposito di discriminazione e razzismo, non ho capito la posizione dell'Italia uscita dal messaggio di Chiellini: "Non condividiamo la campagna, ma saremo solidali con gli avversari. Se si inginocchieranno lo faremo anche noi". Che vuol dire? E' una contraddizione, è qualcosa di molto bizzarro. Se il Belgio appoggiasse la campagna contro il razzismo e i giocatori italiani si inginocchiassero con loro, diventerebbero automaticamente solidali alla campagna contro il razzismo. Secondo loro cosa vuol dire essere solidali con un inginocchiamento? Non è un gesto di ginnastica.



Se gli Azzurri sono tutti contro la campagna, per qualunque loro ragione, non si inginocchino e basta. Non gliel'ha chiesto nessuno. Nessuno pretende posizioni da loro, facciano quello che vogliono. Ma dispiace vederli confusi e orgogliosamente abbracciati al peggior modo di essere democristiani. Bel modo di non fare politica".