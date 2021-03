"Tornando a cercare di vincere i campionati. Abbiamo avuto una Juventus che è stata nettamente più forte delle altre negli ultimi nove anni, con il solo Napoli vero avversario per un anno. Non si sono più preparate le squadre per vincere ma per entrare in Champions. Il quarto posto è una grande sconfitta, questo non si riesce a capire". Così, Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW Radio riferendosi al metodo attraverso il quale una squadra italiana può tornare competitiva in Europa.