Nel suo editoriale odierno per Il Corriere della Sera, Mario Sconcerti parla di Josip Ilici: "Oggi si dice sia il miglior trequartista d’Europa - dice -, molti lo propongono per il Pallone d’oro. Cassano, che sarà matto ma il calcio degli artisti lo conosce, dice che è meglio di Dybala. Il suo compagno De Roon aggiunge che, in Italia, più determinante di Ilicic c’è solo Cristiano Ronaldo. E che cambia direzione con la stessa facilità di Messi, solo che Messi è un metro e settanta scarso mentre Ilicic ha la compattezza del suo metro e novanta".