Attraverso le colonne del Corriere della Sera, il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni su quella che è stata la sfida di ieri sera tra il Psg e la Juventus.'Una partita non troppo impossibile per i bianconeri, anche grazie ad un PSG lento nella manovra, spesso orizzontale, che ha permesso alla Juve d tornare piano piano in partita. Il PSG ha fatto la differenze per i solisti della squadra, come Mbappé, autore di due gol che è difficile vedere in Italia. Giusta la scelta di Allegri di far giocare Milik come seconda punta, e di buttare dentro McKennie. Si è vista una Juventus viva'.