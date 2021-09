A TMW Radio, Marioparla della Juve e di una partita già determinante: "E' un test molto importante per la Juve ma anche per Napoli e Milan. Sono queste le partite che ti dicono chi sei. Non so come scenderà in campo la Juventus, viste le varie defezioni. E' inaccettabile giocare tre partite in 12 giorni con voli transcontinentali. E' un danno enorme creato dalla Fifa ai club. La Juventus comunque è già in un momento importante della sua stagione, più degli altri".