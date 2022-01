Mario Sconcerti, nel suo editoriale pubblicato su Calciomercato.com, sposta i riflettori da Alvaro Morata a Moise Kean: "Allegri smentisce che Morata stia lasciando la Juve. Credo poco agli allenatori e so che le notizie definitive dei giornali sono spesso notizie appena possibili. Penso però non sia Morata il problema della Juve. Morata sta nel gruppo attaccanti di qualunque grande squadra. Segna il suo, non ha mai fatto di più, ma ha un rendimento sicuro. Il punto è cosa si chiede a Kean. Il futuro o il presente? E se fosse il futuro, di che genere si pensa potrebbe essere? Morata si sa al centesimo cosa darà, di Kean si evince sia un giocatore di progetto che fa fatica a mostrarsi. Per colpa di cosa? Questo è il problema".



Sconcerti ha poi aggiunto che "se Kean valesse 10 gol, Morata con la sua quindicina andrebbe benissimo, farebbero insieme i 25 gol che quel ruolo deve rendere. Il resto sarebbe compito di Dybala e Chiesa. Oggi, metà strada, Kean è a 2 gol, Chiesa a 1. E allora, perché discutiamo Morata che non per niente è l’unico ad avere un’offerta dal Barcellona?".