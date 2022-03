In un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Maracanà, il noto giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul deferimento del Napoli.



'E' una cosa abbastanza sgradevole. Oltre al rischio forse scampato, la partita è stata falsata. Se ci sono tre giocatori che non dovevano giocare, si può andare verso lo 0-3 a tavolino. Sarebbe un punto in meno e sarebbe grave'. Poi la chiosa su Allegri: 'Sapevamo già tutto del suo accordo col Real, ma anche della trattativa con la Juve che, alla fine è stata portata a termine'.