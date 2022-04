Le parole di Mario Soncerti a calciomercato.com, in relazione all'acquisto del Milan da parte del fondo Investcorp:



"E’ una distinzione importante perché tiene fuori dalle conseguenze tutte le società “normali”, quelle dal quarto posto in giù. Le concorrenti rimarrebbero le solite, Juve e Inter, ma con la necessità di dover mettere più soldi. Si alzerebbe la posta per sedersi al tavolo. Le altre già adesso non sono concorrenziali. Questo alzerebbe le spese delle squadre di vertice. Zhang ha fatto in pochi anni settecento milioni di debiti per vincere con l’Inter. Elkann ha fatto la stessa cosa alla Juve. Investcorp troverebbe due grandi società già abbastanza sfinite dalla corsa, con probabili difficoltà a rilanciare. Il resto del campionato resterebbe lontano, quindi uguale"