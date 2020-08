2









Mario Sconcerti ha commentato a Calciomercato.com la situazione dell'Inter con una considerazione sulla Juventus: "Il grande mistero del mercato è la Juventus. Il caso Conte sta coprendo i problemi della Juventus. La domanda è: la Juventus lascia o raddoppia? È un'incognita: dopo tanti anni di certezze, siamo di fronte a una possibile momento di svolta". Questo dopo aver affermato che "l'Inter in questo momento è migliore della Juventus". Su Allegri ha poi aggiunto: "Non credo che sia già fatta con l'Inter. La vera sorpresa è che lui a fine agosto sia libero. Noi abbiamo sempre pensato che abbia un accordo con una squadra, ma evidentemente non è così. La vera notizia è che sia libero, che non si sia ancora accasato".