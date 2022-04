Il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'ampia intervista concessa ai microfoni di Calciomercato.com, dove ha analizzato quanto avvenuto ieri tra Juventus ed Inter all'Allianz Stadium.



'Ho visto contro l’Inter forse la miglior Juve della stagione. Non fantastica, ma solida, insistente, capace di non lasciare un tiro all’avversario. Quasi incomprensibile il risultato che comunque va rispettato. Evidentemente quando ha gli uomini anche Allegri sa giocare all’attacco. Nessun buon tecnico ama difendersi quando allena la Juve, nemmeno Allegri'.