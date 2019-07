A Calciomercato.com, Mario Sconcerti risponde alle domande sulla nuova stagione. Ecco un estratto con focus sulla Juventus.



DE LIGT - "Non so se è un predestinato, mi dicono tutti di sì. Non so nemmeno se avrà fin da subito quella continuità che hanno i fuoriclasse in un campionato nuovo come la serie A. E’ molto giovane, ha appena vent’anni, ma le basi sono sicuramente quelle di un grande giocatore".



ATTACCANTI - "La Juventus ha in mano il mercato degli attaccanti, penso ovviamente a Higuain in partenza e forse a Icardi in arrivo. E non solo. Fin dai prossimi giorni sarà interessante vedere quali giocatori cederà la Juve. Almeno tre-quattro dovrà venderli, non si scappa". CENTROCAMPO - "A centrocampo sono in tanti, qualcuno andrà via di sicuro. Ramsey, Rabiot, Pjanic, Bernardeschi, Matuidi, Emre Can. Tutta gente di livello. Bisogna capire le scelte di Sarri, per sapere chi partirà. Se ci fosse ancora Allegri ti direi che Matuidi non si tocca. Ma è probabile che Sarri faccia fare a Rabiot un ruolo alla Hamsik, e ad Emre Can un ruolo alla Allan, se vogliamo riferirci a com’era ideato il Napoli. Se è così, loro diventano fondamentali e qualcun altro sacrificabile".



RAMSEY - "Sì, è vero, a me piace. Ramsey è uno fragile, rispetto al fisico che ha si infortuna troppo, però è un giocatore diverso, inusuale per l’Italia. Sono sicuro che appena troverà spazio farà molto bene".



ICARDI - "Credo andrà alla Juve, o in seconda battuta al Napoli. Il problema sono i soldi che l’Inter prenderà. La Juve vuole spendere 40 milioni, il Napoli sta su quella cifra. E sono molti meno di quelli che ha in mente l’Inter".