Mario Sconcerti ha analizzato uno il tema principale degli ultimi giorni di Serie A: la lotta in Lega calcio per il calendario, i rinvii e le gare a porte chiuse. Ecco le sue parole, a Calciomercato.com: "La puntata di oggi è dedicata al consiglio di Lega di ieri a Roma. Assente il presidente dell'Inter, Steven Zhang. Quest'ultimo per logica avrebbe potuto presentarsi per dire in faccia a Dal Pino cosa pensa di lui: che è un "pagliaccio". Invece per i nerazzurri c'era il solito Marotta. D'altra parte è notorio che i padroni accendono la guerra, ma non la fanno: la lasciano al popolo, il quale crede ancora alle loro verità, a patto che gettino nella lotta la mancia di un piccolo mercato in più... Che fantastica religione!".