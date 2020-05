Mario Sconcerti ha parlato così del caso Higuain, il primo giocatore della Juventus a lasciare l'Italia dopo il lockdown (Ronaldo è partito prima). Ecco le sue parole a Calciomercato.com: "Il primo fu Higuain, lo ricordo bene. Abbandonò la quarantena. Ora, quando torna, in teoria ci sarebbe il dovere di una denuncia, non so se ci sarà. Tutti però adesso avranno il dovere di una quarantena. Comportamento da privilegiati? Sai, io credo che la gente in questo momento si sia distaccata dal calcio. E’ difficile da accettare, il calcio è stato ed è la nostra vita, ma dopo due mesi ci si accorge che se ne può fare anche senza".