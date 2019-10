Mario Sconcerti, a TMW, ha parlato della super sfida tra Inter e Juve di domenica sera: 'Ci saranno molti duelli importanti, vedi Pjanic-Brozovic. E’ una partita ancora sconosciuta, perché le stiamo conoscendo ancora ora. Di giocatori ne ha di più la Juve, ma l’Inter ha altre qualità. Vedremo in che condizioni arrivano. Ad esempio mi sembra più in forma Handanovic del portiere della Juve. Brozovic è migliorato molto, è diventato un numero 1. Al momento è più importante lui per l’Inter che Pjanic per la Juve. Il vero Lukaku invece lo dobbiamo ancora vedere. Se l’Inter vince, è una fuga che segna la stagione ma non è decisiva. Di sicuro avremmo trovato l’anti-Juve'.