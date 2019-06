Mario Sconcerti ha parlato anche di Juventus ai microfoni di Calciomercato.com: "Capitolo panchine, chi andrà alla Juventus? Secondo me i bianconeri hanno cambiato allenatore per esigenze di marchio, non tecniche. Per la prima volta, la squadra che ha inventato il motto "vincere è l'unica cosa che conta" ha capito che invece non basta solo ottenere successi. Bisogna anche saper vincere. Nell'epoca attuale nella quale conta molto come ti vedono le persone, è diventato importante giocare bene. Allegri è un allenatore eccezionale che però ha un gioco meno spettacolare di altri. Credo che la Juventus puntasse su Guardiola e non mi meraviglierei se ci fossero colpi di coda a sorpresa su di lui: ha già giocato in Italia ed era innamorato di Carletto Mazzone. E' un allenatore con tante idee e l'unico capace di coniugare gioco e risultati. Sarri caratterialmente non è da Juve, ma certamente è un profilo adatto per fare un gioco da poter mostrare al pubblico".