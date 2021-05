A Calciomercato.com, Mario Sconcerti 'difende' Pirlo: "Credo che Pirlo sia un buon allenatore, gioca con il suo 4-2-4, e con Cuadrado se lo può permettere. Se deve restare? Io penso di sì. L'hai preso quando non era nessuno e lo metti in discussione oggi? No. E poi bisogna dire che - dopo tutti gli errori che sono stati commessi quest'anno - alla Juve dovrebbero rimanere in tre-quattro, compresi i magazzinieri. Per quello che ha combinato la società - tra caso Suarez e Superlega - non avrei il coraggio di discutere Pirlo. Ronaldo? Fuori non ci resta, io credo l’abbia voluto lui. E il futuro è una cosa che decide lui. E’ stato messo nelle condizioni di rimanere alla Juve. Non so se resta, ma se dovesse andarsene significa che c’è un vantaggio reciproco. Io dico solo che oggi la Juve ha due giocatori insostituibili, Cuadrado e Cristiano Ronaldo, anche se hanno rispettivamente 34 e 37 anni, ma restano straordinari".