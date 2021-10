Mario, a Calciomercato.com, ha commentato Inter-Juve: "Per la prima volta in questo campionato ho visto una Juve diversa. E’ successo nell’ultima mezzora della partita con l’Inter, quando è tornata ad essere una squadra normale, con tre attaccanti e una forte volontà di vincere. Per un’ora Allegri ha giocato con McKennie e Bernardeschi, interni e Locatelli davanti alla difesa. Kulusevski, che era il secondo attaccante, ha giocato quasi a uomo su Brozovic, peraltro molto bene. Brozovic ha dato un aiuto inferiore al normale. Quando è uscito Bernardeschi era il minuto 18 e l’Inter era già in vantaggio, ma Allegri lo ha sostituito con un mediano, Bentancur. La partita è cambiata quando sono entrati Chiesa, Dybala al 65 e più tardi Arthur. Non una Juve travolgente, ma una squadra finalmente di nuovo ambiziosa".