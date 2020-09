Eriksen sul mercato, dopo soli sei mesi a Milano. Lo svela Mario Sconcerti a Calciomercato.com: "L’Inter ha messo sul mercato Eriksen. Non è una notizia,è una mia opinione che viene di conseguenza alle ultime scelte della società. Per esempio Nainggolan. Se torna si aggiunge a Vidal e Gagliardini, tre per un ruolo, quattro con Eriksen. Al momento attuale è sorprendente che l’Inter abbia un solo titolare su tre, Barella. Se viene Vidal, Sensi diventa la riserva sua e del regista, mentre Gagliardini passa a riserva di Barella. Avanzano ancora Nainggolan e appunto Eriksen, senza contare Vecino (che io terrei) e i vari Dalbert o Joao Mario che andranno via. Più Brozovic, fino a sei mesi fa considerato il miglior regista d’Italia e oggi ridotto a carta straccia".