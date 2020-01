Mario Sconcerti analizza a Calciomercato.com l'affare Eriksen: "Cambia il rapporto di forza tra Inter e Juve. e' uno degli acquisti più importanti degli ultimi anni. Non ricordo siano mai stati pagati oltre 20 milioni per un calciatore in scadenza. E' sbagliato chiedersi a chi toglierà il posto, una grande squadra si giudica sui 16-18 giocatori totali non sui 10 titolari. Eriksen copre sulla carta il ruolo che la Juve non riesce a coprire. Sarri cerca da tempo un fantasista che organizzi il gioco negli ultimi 30 metri. Ne ha molti ma nessuno che lo convinca davvero. Bernardeschi ha limiti di contuità, Ramsey non ha la fantasia che serve, Dybala deve restare vicino alla porta. Eriksen porta all'Inter una carta che alla Juve manca, forse l'unica. Conte però ha una controindicazione: ha di nuovo un gruppo da mettere insieme, sono state travolte presenze e gerarchie a metà stagione e questo non piace ai giocatori".