Mario Sconcerti su calciomercato.com ha commentato così il duello Juve-Inter: "L’Inter ha dei valori sul campionato che sono migliori di quelli della Juve. E’ la squadra che ha perso meno, solo 4 partite, ha segnato più della Juve e subìto meno gol. Non è stata competitiva perché ha pareggiato dieci volte, troppe. Sono solo numeri, ma sono numeri che hanno quasi cento anni. Se mettete insieme i risultati di un secolo vedrete che è molto difficile vincere se si incassano più di 4 sconfitte in una stagione e si subiscono più di 30 reti. Quest’anno in Italia solo l’Inter è stata quasi dentro questi parametri. Le altre prime sono rimaste lontane. Regolari invece all’estero: in Spagna il Real ha perso solo 3 volte e subito 25 reti. Ben cinque squadre hanno preso meno gol della Juve. In Premier il Liverpool ha subìto cinque reti meno di Sarri e perso due partite in meno. E’ stato indubbiamente un anno diverso, ma lo è stato anche per gli altri che pure hanno rispettato le cifre di un secolo. Il dubbio è che davvero non avessimo in gara nessun vincitore possibile".