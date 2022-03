Le parole di Mario Sconcerti a calciomercato.com:



"Emery non ha una squadra più forte di Allegri. Emery è stato anche fortunato, ma nemmeno troppo. La Juve ha smesso di tirare in porta dopo la bellissima traversa di Vlahovic al ventesimo del primo tempo. Emery ha un gioco che Allegri non ha, quello di Allegri non funziona in partite come queste dove non puoi giocare in contropiede perché gli altri non si muovono dalla loro metà campo. In questi casi devono aiutarti i giocatori e la Juve non ne ha di adatti".