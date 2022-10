Sul Corriere della Sera, Mario, ha parlato così del momento Juve: "La partita contro il Torino è stata decisa dalla differenza di Vlahovic, ma credo che la vera svolta siano state le parole di Agnelli: non tanto per ciò che ha detto, ma per l'intervento. Noi non ci rendiamo conto del fatto che i presidenti ormai non parlano più. Prima ci chiedevamo come mai Agnelli avesse deciso di parlare dopo Haifa e non prima. E allora faccio il cattivo: Zhang quando ha parlato? i Friedkin? Commisso di squadra quando ha parlato? Parla solo di polemica con la stampa... Noi parliamo di un calcio che non c'è più. Quando ha parlato, Agnelli voleva ricordare ai giocatori che lui li paga e lui prende le decisioni finali"