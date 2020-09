Mario Sconcerto ha detto la sua su Dejan Kulusevski su Calciomercato.com: "Sento dire che Pirlo potrebbe partire con il 3-5-2. Se questo avvenisse, Kulusevski diventerebbe subito molto importante. Il ruolo da esterno è quello che ha fatto a Parma, dove attaccava in fase di possesso palla, ma tornava sulla linea dei terzini quando la palla era agli altri. In quel ruolo Kukusevski può essere devastante senza aspettarne troppo la crescita, che è già a buon punto in un ruolo che conosce. Ed è un giocatore poco calcolato in una Juve che sta cercando di rifondarsi ma ha difficoltà."