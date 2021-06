Mario Sconcerti, a TMW Radio, ha parlato di Ronaldo e del suo futuro: "A me è sembrato molto esplicito, con un anno di contratto se non dici che rimani alla Juventus e che qualsiasi cosa sarà giusta, è una grande ipoteca che lui mette. Se andrà via? Per me è quasi certo. Intanto per le dichiarazioni di ieri, che altrimenti non avrebbero alcuna ragione di essere state così vaghe. Ricordo poi che Agnelli e Allegri videro Juventus-Torino a Forte dei Marmi, con l'allenatore che dette il vero grande consiglio di mandare via Ronaldo. Secondo voi possono stare ancora insieme? Non credo proprio".