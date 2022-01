Le parole di Mario Sconcerti a calciomercato.com:



"La Juve ultime 11 partite ha fatto 26 punti, l'Inter 27. Ha preso 7 punti al Milan, 11 al Napoli. E’ una squadra che adesso ha equilibrio, non è una squadra straordinaria ma è questa la Juve, non dobbiamo aspettarcene altre. Ed è una squadra che può andare in Champions. Se nella Juve metti Vlahovic lì davanti, vince il campionato. Questo a conferma della leggerezza delle nostre squadre, basta un fuoriclasse per cambiarle".