In un'intervista concessa ai microfoni di TMW Radio, il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato anche della vittoria di ieri sera ottenuta dal Milan, esaltando la prova di Tonali e dichiarando quali sono a suo modo di vedere i migliori centrocampisti italiani.



'Ho visto una bella vittoria del Milan che ha qualcosa in più. Tonali ha fatto quello che in passato Pioli si aspettava da Kessie a centrocampo. La partita era difficile, il doppio lavoro di Tonali si è fatto notale. È il miglior centrocampista italiano insieme a Barella. Pioli ha costruito una squarta molto importante'.