Mario, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha parlato tra le altre cose anche di: "La Juve ha cominciato male raddoppiando la confusione dell’anno scorso. Questa noi la chiamiamo sorpresa perché siamo abituati a pensare alla vecchia Juve. In realtà la Juve arriva da un quarto posto, ha un Locatelli in più e Ronaldo in meno. Non può essere più forte. Del resto aveva già perso punti anche un anno fa, quando pareggiò a Roma. La sorpresa di oggi è che il pragmatismo di Allegri è ancora nella fase sperimentale, non cambia il disagio della squadra dove in modo spontaneo, direi involontario, ognuno rema secondo caratteristiche personali. Non è cattiveria per esempio se Danilo non marca il giovane Ricci, regista dell’Empoli, lasciandogli il comando delle idee. Danilo scherma la sua difesa, quello è il suo compito. Il regista avversario gli gioca venti metri avanti. Che c’entra lui? Il punto è questo: a chi tocca marcare Ricci? La Juve dalla trequarti in avanti è una squadra di feudatari, pensano che gli altri siano manovalanza addetta a produrre una tassa sulla terra. Credevo che Allegri avrebbe fatto prima a capire perché è il più bravo di tutti, quello che studia meglio l’errore. Adesso ha molto lavoro"