Le parole di Mario Sconcerti a calciomercato.com: "E’ la fine delle combinazioni di Calciopoli. Hanno pagato e riscosso tutti, e alla fine - come in ogni storia - si ricomincia. E ora tocca alle due milanesi comandare il campionato. La fine di Calciopoli è stata aperta da un allenatore, Conte, che ha cominciato il ciclo della Juve e ha chiuso il ciclo, vincendo con l'Inter: c’è un senso anche in questo. L’addio di Moratti e Berlusconi ha chiuso un modo di intendere il calcio, siamo in una nuova epoca. La Juve? Lo ripeto: ha vinto contro Salernitana e Genoa. Aspettiamo. A questa Juve si può solo chiedere di andare in Champions, ma non è così facile, niente affatto"