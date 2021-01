Mario Sconcerti, a TMW Radio, ha parlato del caso Dzeko e dei nuovi titolari alla Juve.



CENTROCAMPO - "Sono i più affidabili ora Bentancur, McKennie e Arthur. Pirlo non ha avuto modo di fare ritiro e interagire con la squadra, tanto è vero che i pareggi sono arrivati tutti all'inizio. Credo che nell'idea originale di Pirlo il centrocampo era a due, visto che dovevano esserci due ali. Adesso con il centrocampo a tre ti mancano gli uomini per completarlo. Quindi servirebbe una mezzala". DZEKO - "E' un momento particolare, il bosniaco è un grande giocatore. E' chiaro che c'è un divorzio e a questo punto la speranza è che si faccia in fretta, altrimenti si consumerebbe perdendo un giocatore e non avendo un suo sostituto. Punte in grado di sostituire Dzeko non ne vedo. E' arrivato El Shaarawy, ma non basta. Sulla Roma dicono tutti bene di questo Reynolds, come se fosse un nuovo Theo Hernandez".